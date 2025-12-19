Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Болгарии Румен Радев поздравил президента Ильхама Алиева

    Президент Болгарии Румен Радев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент.

    Прошу Вас принять самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю уверенность в том, что в результате наших совместных усилий стратегическое партнерство и прекрасные отношения между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой будут и дальше активно развиваться и углубляться.

    С удовлетворением вспоминаю наши встречи за последние несколько лет, которые неизменно проходили в конструктивной и дружеской атмосфере, подтверждая расширение стратегических отношений, плодотворных связей и активного политического диалога между нашими странами в двустороннем и многостороннем форматах.

    Надеюсь, что, несмотря на нынешний политический кризис в нашей стране, в 2026 году состоится Ваш долгожданный визит в Болгарию по случаю открытия парка Шуша в городе Велико-Тырново, для реализации которого мы вместе с Вами приложили большие усилия.

    После 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), успешно проведенной в прошлом году благодаря Вашему личному вниманию и участию, я готов продолжить диалог на высшем уровне между нашими странами на саммите в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая впервые пройдет в Азербайджане в 2026 году.

    Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей высшей государственной деятельности.

    Уважаемый господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

