İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bolqarıstan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:06
    Bolqarıstan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

    Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Rumen Radevdən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident.

    Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, birgə səylərimiz nəticəsində Bolqarıstan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın və çox yaxşı münasibətlərin gələcəkdə də fəal şəkildə inkişaf edəcəyinə və dərinləşəcəyinə əminliyimi bildirirəm.

    Son bir neçə ildə hər dəfə konstruktiv və dostluq mühitində keçən, ölkələrimiz arasında ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda strateji münasibətlərin, səmərəli əlaqələrin, fəal siyasi dialoqun genişlənməsinin təsdiqləndiyi görüşlərimizi məmnuniyyətlə xatırlayıram.

    Ümid edirəm ki, Veliko Tırnovo şəhərində Sizinlə birlikdə böyük səylər göstərdiyimiz Şuşa parkının açılışı ilə əlaqədar Bolqarıstana uzun müddət gözlənilən səfəriniz ölkəmizdəki mövcud siyasi böhrandan asılı olmayaraq 2026-cı ildə baş tutacaqdır.

    Sizin şəxsi diqqətiniz və iştirakınız sayəsində ötən il uğurla keçirilmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasından (COP29) sonra 2026-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində təşkil ediləcək zirvə toplantısında da ölkələrimiz arasında ən yüksək səviyyədə dialoqu davam etdirməyə hazıram.

    Sizə möhkəm cansağlığı, rifah və ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.

    Hörmətli cənab Prezident, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

    Bolqarıstan İlham Əliyev Rumen Radev

    Son xəbərlər

    13:27

    Milli Məclis notariat hərəkətləri sirrinin saxlanılması qaydalarında dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edib

    Daxili siyasət
    13:26

    Yaxın günlərdə Yeni Klinikada robotik cərrahiyyəyə başlanılacaq

    Sağlamlıq
    13:25

    TƏBİB gələn il üçün hədəflərini açıqlayıb

    Sağlamlıq
    13:22

    TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıb

    Sağlamlıq
    13:22

    Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:22

    Mişustin və Matviyenko Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıblar

    Xarici siyasət
    13:18

    "Azəriqaz": Kərkicahanda artıq 40 fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıb

    Energetika
    13:17

    Azad olunan ərazilərdə göstərilən tibbi xidmətlərin statistikası açıqlanıb

    Sağlamlıq
    13:17

    Çin rəsmisi: ABŞ Pekinlə münasibətlərin qurulmasına daha obyektiv yanaşmalıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti