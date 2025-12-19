Араик Арутюнян: События в туннеле и Бейлик багы в Кяльбаджаре - военные преступления

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 19 декабря, 2025
    • 15:38
    Обвиняемый Араик Арутюнян заявил, что о ряде военных преступлений, совершенных Арменией, услышал впервые в ходе судебного процесса в Баку.

    Как сообщает Report, об этом обвиняемый заявил в своем последнем слове на заседании Бакинского военного суда по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения.

    "Здесь были представлены военные преступления. Честно говоря, с большей частью из них я ознакомился именно здесь. Я считаю себя достаточно информированным человеком, однако, например, об инциденте в туннеле в Кяльбаджаре (армянские вооруженные силы 31 марта 1993 года в Кяльбаджаре безжалостно убили десятки невинных азербайджанцев - ред.) я узнал именно в суде. Так же, как и о событии в Бейлик багы (расправа над мирными азербайджанцами зимой 1992 года - ред). Безусловно, это военные преступления, и у них есть свои виновники. Если они не были наказаны в этом мире, то понесут наказание за свои деяния в ином мире", - сказал Арутюнян.

    Отметим, что в Бакинском военном суде продолжается рассмотрение дела в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны и геноцид, а также в нарушении законов и правил ведения войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и ряде других тяжких преступлений, совершенных в результате военной агрессии Армении.

    Араик Арутунян Армения Азербайджан Бакинский военный суд
    Arayik Harutyunyan: Kəlbəcərdəki Tunel və Bəylik bağı hadisələri hərbi cinayətlərdir
    Arayik Harutyunyan calls tunnel and Baylik Baghi events in Kalbajar 'war crimes'

    Лента новостей