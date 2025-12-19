AnewZ снял документальный фильм о финансовых махинациях Рубена Варданяна - ДОПОЛНЕНО

Международный телеканал AnewZ подготовил документальный фильм о Рубене Варданяне.

Как передает Report, телеканал проводит пресс-конференцию, посвященную документальному фильму The Oligarch's Design о финансовых махинациях и политической деятельности Рубена Варданяна.

Рубен Варданян обвиняется в совершении тяжких преступлений против Азербайджана. В документальной ленте подробно прослеживается его путь - от деятельности в финансовой элите России до участия в политических процессах в Карабахе.

Особое внимание уделено деятельности Варданяна в рамках компании Troyka Laundromat, которая представлена с опорой на факты и материалы расследования. В фильме освещаются и другие аспекты его влияния, финансовых связей и деятельности.

Выступая на пресс-конференции, директор телеканала AnewZ TV Руфат Хамзаев заявил, что работа над фильмом началась в январе текущего года.

"С января мы начали снимать этот фильм. Мы провели расследование в соответствии с международными стандартами. Съемки велись в восьми странах, в Армении, Украине, США, Израиле и ряде других стран, включая Азербайджан. Около 100 человек работали над созданием фильма. Сегодня состоится его премьера", - отметил он.

По его словам, съемки велись по нескольким направлениям. В первую очередь, речь идет об интервью - с людьми, которые могли предоставить информацию о деятельности Рубена Варданяна в рамках различных организаций. В частности, было проведено интервью с представителями одного из общественных объединений.

"Мы не стремимся навязать зрителю одностороннюю позицию. Наша цель - показать факты и дать возможность общественности после просмотра фильма самостоятельно сделать выводы о том, кто и в каких процессах участвовал, и в какой степени. Одной из ключевых тем фильма, безусловно, является решение Рубена Варданяна в 2022 году отказаться от российского гражданства и переехать в Азербайджан (в Карабахский регион - ред.)", - отметил он.

По его словам, в фильме также имеется интервью с человеком армянского происхождения, который в настоящее время проживает в Ханкенди и являлся непосредственным участником происходивших событий. Он подробно рассказывает о процессах, свидетелем которых являлся лично.

Он отметил, что в фильме используются многочисленные документы и факты, имеющиеся в открытых источниках. Кроме того, представлены интервью и аналитические комментарии лиц, которые либо принимали участие в подготовке международных расследований, либо глубоко изучали изложенные в них материалы.

"Процесс расследования продолжается, поэтому лично я стараюсь избегать предположений и работать строго в рамках правового и международно-правового поля", - подчеркнул он.

По его словам, в составе команды, работавшей над фильмом, входили и юристы. "Как известно, существуют принципы презумпции невиновности и ограничения в формулировках до вынесения судебных решений. В то же время, по ряду вопросов уже проведены масштабные международные расследования, например по так называемой схеме Troyka Laundromat, которая была изучена ведущими международными организациями, занимающимися расследованиями, а также многочисленными экспертами, а выводы по ней основаны на проверенных фактах", - добавил он.