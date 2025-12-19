Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AnewZ снял документальный фильм о финансовых махинациях Рубена Варданяна - ДОПОЛНЕНО

    Внутренняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 16:10
    AnewZ снял документальный фильм о финансовых махинациях Рубена Варданяна - ДОПОЛНЕНО

    Международный телеканал AnewZ подготовил документальный фильм о Рубене Варданяне.

    Как передает Report, телеканал проводит пресс-конференцию, посвященную документальному фильму The Oligarch's Design о финансовых махинациях и политической деятельности Рубена Варданяна.

    Рубен Варданян обвиняется в совершении тяжких преступлений против Азербайджана. В документальной ленте подробно прослеживается его путь - от деятельности в финансовой элите России до участия в политических процессах в Карабахе.

    Особое внимание уделено деятельности Варданяна в рамках компании Troyka Laundromat, которая представлена с опорой на факты и материалы расследования. В фильме освещаются и другие аспекты его влияния, финансовых связей и деятельности.

    Выступая на пресс-конференции, директор телеканала AnewZ TV Руфат Хамзаев заявил, что работа над фильмом началась в январе текущего года.

    "С января мы начали снимать этот фильм. Мы провели расследование в соответствии с международными стандартами. Съемки велись в восьми странах, в Армении, Украине, США, Израиле и ряде других стран, включая Азербайджан. Около 100 человек работали над созданием фильма. Сегодня состоится его премьера", - отметил он.

    По его словам, съемки велись по нескольким направлениям. В первую очередь, речь идет об интервью - с людьми, которые могли предоставить информацию о деятельности Рубена Варданяна в рамках различных организаций. В частности, было проведено интервью с представителями одного из общественных объединений.

    "Мы не стремимся навязать зрителю одностороннюю позицию. Наша цель - показать факты и дать возможность общественности после просмотра фильма самостоятельно сделать выводы о том, кто и в каких процессах участвовал, и в какой степени. Одной из ключевых тем фильма, безусловно, является решение Рубена Варданяна в 2022 году отказаться от российского гражданства и переехать в Азербайджан (в Карабахский регион - ред.)", - отметил он.

    По его словам, в фильме также имеется интервью с человеком армянского происхождения, который в настоящее время проживает в Ханкенди и являлся непосредственным участником происходивших событий. Он подробно рассказывает о процессах, свидетелем которых являлся лично.

    Он отметил, что в фильме используются многочисленные документы и факты, имеющиеся в открытых источниках. Кроме того, представлены интервью и аналитические комментарии лиц, которые либо принимали участие в подготовке международных расследований, либо глубоко изучали изложенные в них материалы.

    "Процесс расследования продолжается, поэтому лично я стараюсь избегать предположений и работать строго в рамках правового и международно-правового поля", - подчеркнул он.

    По его словам, в составе команды, работавшей над фильмом, входили и юристы. "Как известно, существуют принципы презумпции невиновности и ограничения в формулировках до вынесения судебных решений. В то же время, по ряду вопросов уже проведены масштабные международные расследования, например по так называемой схеме Troyka Laundromat, которая была изучена ведущими международными организациями, занимающимися расследованиями, а также многочисленными экспертами, а выводы по ней основаны на проверенных фактах", - добавил он.

    Рубен Варданян AnewZ документальный фильм
    Фото
    "AnewZ" Ruben Vardanyanın maliyyə fırıldaqları haqqında sənədli film hazırlayıb
    Фото
    AnewZ produces documentary on Ruben Vardanyan's financial fraud

    Последние новости

    16:21

    Президент Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку

    Внешняя политика
    16:17

    Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    16:16

    В Болгарии откроется парк Шуша

    Внешняя политика
    16:11

    Президент Болгарии Румен Радев поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    16:10
    Фото

    AnewZ снял документальный фильм о финансовых махинациях Рубена Варданяна - ДОПОЛНЕНО

    Внутренняя политика
    16:05

    Российский авиаудар по Запорожью: есть раненые, среди них ребенок

    Другие страны
    15:46

    Дан Чимпеан: Румынии и Азербайджану нужен обмен разведданными для противостояния киберугрозам в энергосекторе - ИНТЕРВЬЮ

    ИКТ
    15:38

    Араик Арутюнян: События в туннеле и Бейлик багы в Кяльбаджаре - военные преступления

    Происшествия
    15:28
    Видео

    СБУ впервые поразила дронами танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

    Другие страны
    Лента новостей