    "AnewZ" Ruben Vardanyanın maliyyə fırıldaqları haqqında sənədli film hazırlayıb

    • 19 dekabr, 2025
    • 15:31
    AnewZ Ruben Vardanyanın maliyyə fırıldaqları haqqında sənədli film hazırlayıb

    "AnewZ" beynəlxalq televiziya kanalı Ruben Vardanyan haqqında sənədli film hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, telekanal Ruben Vardanyanın maliyyə fırıldaqları və siyasi fəaliyyətindən bəhs edən "The Oligarch's Design" sənədli filmi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirir.

    Ruben Vardanyan Azərbaycana qarşı ağır cinayətlər törətməkdə ittiham olunur. Sənədli filmdə onun Rusiyanın maliyyə elitasındakı fəaliyyətindən Qarabağdakı siyasi proseslərdə iştirakını əhatə edən yolu ətraflı şəkildə izlənilir.

    Filmdə Ruben Vardanyanın "Troyka Laundromat" şirkətindəki fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilib. Bundan başqa, filmdə onun təsirinin, maliyyə əlaqələrinin və fəaliyyətinin digər aspektləri də işıqlandırılır.

    "AnewZ" TV-nin direktoru Rüfət Həmzəyev mətbuat konfransında çıxışı zamanı filmin çəkilişlərinə bu ilin yanvarında başlanıldığını bildirib.

    "Biz bu filmi yanvar ayından çəkməyə başladıq. Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq araşdırma apardıq. Çəkilişlər səkkiz ölkədə - Azərbaycan, Ermənistan, Ukrayna, ABŞ, İsrail və bir sıra digər ölkələrdə aparılıb. Filmin yaradılması üzərində təxminən 100 nəfər işləyib. Bu gün filmin premyerası olacaq", - o qeyd edib.

    AnewZ снял документальный фильм о финансовых махинациях Рубена Варданяна - ДОПОЛНЕНО
    AnewZ produces documentary on Ruben Vardanyan's financial fraud

