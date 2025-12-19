Ильхам Алиев: Система здравоохранения в Азербайджане вступила в новый этап своего развития

Система здравоохранения в Азербайджане вступила в новый этап своего развития.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международного научно-практического конгресса, посвященного 90-летию Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.

Отметив, что в соответствии с целями государственной политики в области здравоохранения, медицинские учреждения реконструируются на уровне самых современных стандартов, поощряются исследования, соединяющие науку и практику с применением новейших достижений медицинской техники, глава государства подчеркнул, что Институту усовершенствования врачей, умело справляющемуся с задачами, возложенными на него в этой сфере, принадлежат особые заслуги.