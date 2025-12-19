В Азербайджане будет принят новый закон "О рыболовстве"

Министерство сельского хозяйства подготовило проект нового закона "О рыболовстве".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев на пресс-конференции, посвященной рыболовной политике Азербайджана и мерам, принятым в рыболовном секторе в 2025 году.

По его словам, данный шаг призван упростить деятельность предприятий рыболовства и аквакультуры, оптимизировать существующие процедуры и улучшить применяемые механизмы:

"В процессе подготовки проекта закона был детально изучен и проанализирован передовой зарубежный опыт в области рыболовства и аквакультуры. Международная практика, экосистемный и другие современные подходы к рыболовству были адаптированы к национальной законодательной системе и отражены в проекте", - отметил Дж.Алиев.