В Азербайджане планируют усовершенствовать налогообложение рыболовства

В Азербайджане разработаны предложения по отнесению рыболовства, в том числе аквакультуры, к сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также по совершенствованию налогового регулирования в этой области.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Джейхун Алиев.

По его словам, на протяжении многих лет рыболовство не относилось к аграрному сектору, из-за чего на него не распространялись налоговые льготы и меры государственной поддержки, предусмотренные для АПК.

"В связи с этим разработан соответствующий проект и направлен на согласование в профильные госорганы. Цель инициативы - создать условия для целенаправленной господдержки рыболовства, стимулировать создание и развитие хозяйств, повысить инвестиционную привлекательность, внедрить современные технологии и увеличить продуктивность", - сказал Алиев.