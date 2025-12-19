Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане планируют усовершенствовать налогообложение рыболовства

    • 19 декабря, 2025
    • 11:55
    В Азербайджане разработаны предложения по отнесению рыболовства, в том числе аквакультуры, к сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также по совершенствованию налогового регулирования в этой области.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Джейхун Алиев.

    По его словам, на протяжении многих лет рыболовство не относилось к аграрному сектору, из-за чего на него не распространялись налоговые льготы и меры государственной поддержки, предусмотренные для АПК.

    "В связи с этим разработан соответствующий проект и направлен на согласование в профильные госорганы. Цель инициативы - создать условия для целенаправленной господдержки рыболовства, стимулировать создание и развитие хозяйств, повысить инвестиционную привлекательность, внедрить современные технологии и увеличить продуктивность", - сказал Алиев.

    Azərbaycanda balıqçılığın vergiyə cəlb edilməsi mexanizmləri təkmilləşdirilə bilər

    Лента новостей