Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Майк Атли: НАТО не хватает устойчивости для ведения длительной войны

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 12:01
    Майк Атли: НАТО не хватает устойчивости для ведения длительной войны

    Вооруженным силам стран НАТО пока не хватает устойчивости для ведения длительной войны.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил вице-адмирал Королевского флота Великобритании, возглавляющий Объединенное морское командование НАТО, Майк Атли.

    Атли подчеркнул, что странам альянса необходимо готовиться к более сложному полю боя, начиная от киберугроз и заканчивая военными действиями.

    По его словам, НАТО превосходит Россию по потенциалу, однако не факт, что альянс способен долго сохранять этот уровень в условиях непрерывных боевых действий.

    "Имеем ли мы ту устойчивость, которую хотели бы иметь? Я думаю, что комментарии за последние 10 месяцев показали, что нет, у нас ее нет. Но страны вполне осознали это и готовы инвестировать в эти возможности для повышения нашей устойчивости", - отметил командующий.

    НАТО Великобритания Майк Атли Россия конфликт
    NATO-nun dəniz komandanlığının rəhbəri: Rusiyaya qarşı uzunmüddətli müharibəyə hazır deyilik

    Последние новости

    13:08
    Фото

    В Баку снесли незаконные пристройки к жилому дому, который могут признать памятником

    Инфраструктура
    13:04

    Узбекистан предлагает создать совместный центр фактчекинга тюркских стран

    Медиа
    13:03

    На капремонт автодорог в Абшеронском районе выделено 1,4 млн манатов

    Внутренняя политика
    12:55

    Турпоток в Азербайджан сократился на 2%

    Туризм
    12:52

    В Пекине призвали Вашингтон объективно подходить к выстраиванию отношений

    Другие страны
    12:50

    В Баку завтра будет пасмурно

    Экология
    12:46

    Центр: Уровень смертности каспийских тюленей находится в допустимых пределах

    АПК
    12:46

    Землетрясение в Афганистане ощутили в Таджикистане

    В регионе
    12:32

    Милли Меджлис утвердил Акт об амнистии - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    Лента новостей