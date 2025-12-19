Майк Атли: НАТО не хватает устойчивости для ведения длительной войны

Вооруженным силам стран НАТО пока не хватает устойчивости для ведения длительной войны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил вице-адмирал Королевского флота Великобритании, возглавляющий Объединенное морское командование НАТО, Майк Атли.

Атли подчеркнул, что странам альянса необходимо готовиться к более сложному полю боя, начиная от киберугроз и заканчивая военными действиями.

По его словам, НАТО превосходит Россию по потенциалу, однако не факт, что альянс способен долго сохранять этот уровень в условиях непрерывных боевых действий.

"Имеем ли мы ту устойчивость, которую хотели бы иметь? Я думаю, что комментарии за последние 10 месяцев показали, что нет, у нас ее нет. Но страны вполне осознали это и готовы инвестировать в эти возможности для повышения нашей устойчивости", - отметил командующий.