В Каспийском море найдено тело одного из двух пропавших рыбаков

Водолазы-спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, пропавших в Каспийском море 9 декабря этого года вблизи села Шахагадж Астаринского района.

Как сообщили "Report" в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в ходе поисковой операции было найдено тело 24-летнего Гасанова Агададе Фамиль оглы 1999 года рождения. Тело погибшего было извлечено из воды и передано соответствующим органам для проведения необходимых процедур.

Поиски второго пропавшего - Гасанова Турана Эйваз оглы (1997 г. р.) продолжаются.