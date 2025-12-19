Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Каспийском море найдено тело одного из двух пропавших рыбаков

    В Каспийском море найдено тело одного из двух пропавших рыбаков

    Происшествия
    • 19 декабря, 2025
    • 11:54
    В Каспийском море найдено тело одного из двух пропавших рыбаков

    Водолазы-спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, пропавших в Каспийском море 9 декабря этого года вблизи села Шахагадж Астаринского района.

    Как сообщили "Report" в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в ходе поисковой операции было найдено тело 24-летнего Гасанова Агададе Фамиль оглы 1999 года рождения. Тело погибшего было извлечено из воды и передано соответствующим органам для проведения необходимых процедур.

    Поиски второго пропавшего - Гасанова Турана Эйваз оглы (1997 г. р.) продолжаются.

    Каспийское море рыбаки МЧС поисковая операция Астаринский район
    Xəzərdə itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

