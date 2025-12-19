В Каспийском море найдено тело одного из двух пропавших рыбаков
Происшествия
- 19 декабря, 2025
- 11:54
Водолазы-спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, пропавших в Каспийском море 9 декабря этого года вблизи села Шахагадж Астаринского района.
Как сообщили "Report" в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в ходе поисковой операции было найдено тело 24-летнего Гасанова Агададе Фамиль оглы 1999 года рождения. Тело погибшего было извлечено из воды и передано соответствующим органам для проведения необходимых процедур.
Поиски второго пропавшего - Гасанова Турана Эйваз оглы (1997 г. р.) продолжаются.
