İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı

    Xəzərdə itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 19 dekabr, 2025
    • 11:33
    Xəzərdə itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

    Xəzərdə itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu il dekabrın 9-da Astara rayonunun Şahağac kəndi yaxınlığında Xəzər dənizində itkin düşən iki balıqçıdan biri - 1999-cu il təvəllüdlü Ağadədə Famil oğlu Həsənovun meyiti dalğıc-xilasedicilər tərəfindən suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Eyni zamanda qeyd olunub ki, hazırda itkin düşən digər şəxs - 1997-ci il təvəllüdlü Turan Eyvaz oğlu Həsənovun axtarışları davam etdirilir.

    Son xəbərlər

    11:47

    Nazirlik rəsmisi: "Balıq bazarında idxal məhsulları üstünlük təşkil edir"

    ASK
    11:45

    Əli Əhmədov: Avroparlament təxribatlar, zorakı çevrilişlər yaratmağa yönəlmiş cəhdlər göstərir

    Milli Məclis
    11:43

    Azərbaycanda balıqçılığa xüsusi dövlət dəstəyi olacaq

    ASK
    11:38

    Deputat: Avropanın siyasi alver, saxta qətnamələr mərkəzinin ölkəmizə nəsə diktə etməyə haqqı yoxdur

    Milli Məclis
    11:33

    Xəzərdə itkin düşən balıqçılardan birinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    11:30
    Foto

    Zabrat qəsəbəsində yunan-Roma güləşi zalı istifadəyə verilib

    Fərdi
    11:27

    MM üzvü: Avroparlamentdə keçirilən dinləmə təşəbbüskarı olduğumuz sülh prosesinə müdaxilə cəhdidir

    Milli Məclis
    11:27

    Azərbaycanda narkotik asılılığına görə üç mərkəzdə 721 xəstə müalicə alır

    Sağlamlıq
    11:27

    "Coursera" platformasını bitirmiş Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti