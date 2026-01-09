İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Tramp "Marinera" tankerindən iki Rusiya dənizçisini azad edib

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:22
    Tramp Marinera tankerindən iki Rusiya dənizçisini azad edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp saxlanılan "Marinera" tankerinin heyətinə daxil olan iki Rusiya vətəndaşının azad edilməsi barədə qərar qəbul edib.

    "Report" Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın şərhində deyilir.

    Daha əvvəl ABŞ Şimali Atlantikada Böyük Britaniya yaxınlığında "Marinera" neft tankerini nəzarət altına almışdı. Adı "Bella 1"dən "Marinera"ya dəyişilmiş gəmi ötən ay Venesuela sahillərində ABŞ sahil mühafizəsi tərəfindən təqib edilmişdi.

    Gəmidə 28 nəfər olub.

    Rusiya ABŞ neft tankeri
