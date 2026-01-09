Трамп освободил двух российских моряков с танкера "Marinera"

Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в состав экипажа задержанного танкера Marinera.

Как передает Report со ссылкой на МИД России, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"В ответ на наше обращение президент США Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera, ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", - отметила она.

Ранее США взяли под контроль в Северной Атлантике вблизи Великобритании нефтяной танкер Marinera. Судно, сменившее название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце подверглось преследованию со стороны Береговой охраны США у берегов Венесуэлы.

На судне находились 28 человек.