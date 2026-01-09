Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Трамп освободил двух российских моряков с танкера "Marinera"

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 14:05
    Трамп освободил двух российских моряков с танкера Marinera

    Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в состав экипажа задержанного танкера Marinera.

    Как передает Report со ссылкой на МИД России, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    "В ответ на наше обращение президент США Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera, ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", - отметила она.

    Ранее США взяли под контроль в Северной Атлантике вблизи Великобритании нефтяной танкер Marinera. Судно, сменившее название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце подверглось преследованию со стороны Береговой охраны США у берегов Венесуэлы.

    На судне находились 28 человек.

    Россия США Мария Захарова Дональд Трамп танкер Marinera
    Tramp "Marinera" tankerindən iki Rusiya dənizçisini azad edib
    Moscow says US released 2 Russian crew from seized tanker

    Последние новости

    14:38

    Российские атаки оставили без электричества полмиллиона киевлян

    Другие страны
    14:33

    AYNA: Протяженность сети микромобильности в Баку увеличена до 50 км

    Инфраструктура
    14:33

    Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за мошенничество гражданина Ирана

    Происшествия
    14:23

    Аудиовизуальный совет аннулировал лицензию для Neftçi TV

    Индивидуальные
    14:16

    Немецкий клуб отказался от открытой тренировки в Баку перед матчем с "Карабахом"

    Футбол
    14:09

    Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминации

    Медиа
    14:08

    Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие Сирии

    Другие страны
    14:07

    Глава МИД Чехии находится с визитом в Украине

    В регионе
    14:05

    Трамп освободил двух российских моряков с танкера "Marinera"

    Другие страны
    Лента новостей