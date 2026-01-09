İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Yəməndə Cənubi Keçid Şurası özünü buraxıb

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:30
    Yəməndə Cənubi Keçid Şurası özünü buraxıb

    Bu gün Yəməndə Cənubi Keçid Şurası (CKŞ) özünü buraxması haqqında bəyanat yayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" məlumat yayıb.

    Daha əvvəl Yəmən hökuməti CKŞ-nin sədri Aydarus Əz-Zubaydini dövlətə xəyanətdə ittiham etmişdi.

    Южный переходный совет в Йемене заявил о самороспуске

