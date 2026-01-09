Yəməndə Cənubi Keçid Şurası özünü buraxıb
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 14:30
Bu gün Yəməndə Cənubi Keçid Şurası (CKŞ) özünü buraxması haqqında bəyanat yayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" məlumat yayıb.
Daha əvvəl Yəmən hökuməti CKŞ-nin sədri Aydarus Əz-Zubaydini dövlətə xəyanətdə ittiham etmişdi.
