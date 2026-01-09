Южный переходный совет в Йемене заявил о самороспуске
Другие страны
- 09 января, 2026
- 14:00
В пятницу Южный переходный совет в Йемене (ЮПС) заявил о самороспуске.
Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.
Ранее правительство Йемена обвинило председателя ЮПС Айдаруса аз-Зубайди в госизмене.
Последние новости
14:09
Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминацииМедиа
14:08
Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие СирииДругие страны
14:07
Глава МИД Чехии находится с визитом в УкраинеВ регионе
14:05
Трамп освободил двух российских моряков с танкера "Marinera"Другие страны
14:00
Южный переходный совет в Йемене заявил о самороспускеДругие страны
13:57
Счетная палата освоила 84,2% бюджета за 2025 годФинансы
13:55
Посол Украины обсудил с представителем МИД Азербайджана партнерство Баку и КиеваВнешняя политика
13:45
AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-БакуИнфраструктура
13:41