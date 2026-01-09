Çexiyanın XİN başçısı Ukraynada səfərdədir
Region
- 09 yanvar, 2026
- 14:31
Çexiyanın xarici işlər naziri Petr Matsinka Ukraynada səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın "ČT24" telekanalı məlumat yayıb.
"Matsinkanı bu səfərdə AUTO-dan olan deputat Filip Turk müşayiət edir. Rəhbərlər səfərdən əvvəl razılaşıblar ki, onların ümumi vəzifəsi münasibətlərin yaxşılaşdırılması üzərində işləməkdir", - məlumatda deyilib.
Qeyd olunub ki, Rusiyanın hücumu səbəbindən Çexiya XİN başçısının qatarı Kiyevə gecikmə ilə çatıb.
