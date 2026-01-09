İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Çexiyanın XİN başçısı Ukraynada səfərdədir

    Region
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:31
    Çexiyanın XİN başçısı Ukraynada səfərdədir

    Çexiyanın xarici işlər naziri Petr Matsinka Ukraynada səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın "ČT24" telekanalı məlumat yayıb.

    "Matsinkanı bu səfərdə AUTO-dan olan deputat Filip Turk müşayiət edir. Rəhbərlər səfərdən əvvəl razılaşıblar ki, onların ümumi vəzifəsi münasibətlərin yaxşılaşdırılması üzərində işləməkdir", - məlumatda deyilib.

    Qeyd olunub ki, Rusiyanın hücumu səbəbindən Çexiya XİN başçısının qatarı Kiyevə gecikmə ilə çatıb.

    Глава МИД Чехии находится с визитом в Украине

