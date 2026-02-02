Baku TV-nin efirində açıq-saçıq və dini geyimlərin məktəb mühitinə təsiri müzakirə olunacaq
Elm və təhsil
- 02 fevral, 2026
- 11:45
Baku Tv-nin "Aktual Gündəm" proqramında açıq-saçıq və dini geyimlərin məktəb mühitinə təsiri müzakirə olunacaq.
"Report"un məlumatına görə, müzakirələrdə məktəblilərin geyiminin valideynləri narahat etməsi, açıq-saçıq geyimlər, eləcə də müxtəlif dini libasların ümumi təhsil müəssisələrinin nizam-intizamına necə təsir etməsi məsələsinə toxunulacaq.
Proqram bu gün saat 13:00-da yayımlanacaq.
