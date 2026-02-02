Rusiyada qatarların hərəkətində gecikmələr yaranıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    Rusiyanın Kirov vilayətində yük qatarının vaqonlarının relsdən çıxması səbəbindən 20 sərnişin qatarı gecikir.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Dəmir Yollarının (RDY) Federal Sərnişin Şirkətinin məlumatında deyilir.

    Qeyd olunub ki, doqquz qatarın marşrutu dəyişdirilib. Bunlara Vladivostok - Moskva, Severobaykalsk - Moskva, Novıy Urenqoy - Moskva və digər uzaq məsafəli qatarlar daxildir. Sərnişinlərin narahatlığını minimuma endirmək üçün ehtiyat qatarlar ayrılıb.

    Rusiya qatar gecikmə
    В Кировской области РФ 20 поездов задерживаются из-за схода вагонов с рельсов

