В Кировской области РФ 20 поездов задерживаются из-за схода вагонов с рельсов

В Кировской области РФ 20 пассажирских поездов задерживаются из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК) РЖД.

"О движении поездов, задержанных в связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области: в настоящее время в пути следования задерживаются 20 поездов дальнего следования", - сказано в сообщении компании.

Уточняется, что девять составов следуют по измененным маршрутам. Среди них поезда дальнего следования, такие как Владивосток - Москва, Северобайкальск - Москва, Новый Уренгой - Москва и другие. Для минимизации неудобств пассажиров назначены резервные составы.

По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), в воскресенье произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда.