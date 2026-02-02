В Кировской области РФ 20 поездов задерживаются из-за схода вагонов с рельсов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 11:26
    В Кировской области РФ 20 пассажирских поездов задерживаются из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК) РЖД.

    "О движении поездов, задержанных в связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области: в настоящее время в пути следования задерживаются 20 поездов дальнего следования", - сказано в сообщении компании.

    Уточняется, что девять составов следуют по измененным маршрутам. Среди них поезда дальнего следования, такие как Владивосток - Москва, Северобайкальск - Москва, Новый Уренгой - Москва и другие. Для минимизации неудобств пассажиров назначены резервные составы.

    По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), в воскресенье произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда.

    Лента новостей