    Глава МИД Чехии находится с визитом в Украине

    В регионе
    09 января, 2026
    14:07
    Глава МИД Чехии находится с визитом в Украине

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка находится с визитом в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщает чешский информационный телеканал ČT24.

    "Мацинку в поездке сопровождает депутат от AUTO Филип Турк. Еще до визита главы дипломатических ведомств договорились, что их общей задачей является работа над улучшением отношений", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в связи с российским обстрелом поезд прибыл в Киев с опозданием.

