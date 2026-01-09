Глава МИД Чехии находится с визитом в Украине

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка находится с визитом в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает чешский информационный телеканал ČT24.

"Мацинку в поездке сопровождает депутат от AUTO Филип Турк. Еще до визита главы дипломатических ведомств договорились, что их общей задачей является работа над улучшением отношений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с российским обстрелом поезд прибыл в Киев с опозданием.