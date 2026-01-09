Глава МИД Чехии находится с визитом в Украине
В регионе
- 09 января, 2026
- 14:07
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка находится с визитом в Украине.
Как передает Report, об этом сообщает чешский информационный телеканал ČT24.
"Мацинку в поездке сопровождает депутат от AUTO Филип Турк. Еще до визита главы дипломатических ведомств договорились, что их общей задачей является работа над улучшением отношений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с российским обстрелом поезд прибыл в Киев с опозданием.
Последние новости
14:38
Российские атаки оставили без электричества полмиллиона киевлянДругие страны
14:33
AYNA: Протяженность сети микромобильности в Баку увеличена до 50 кмИнфраструктура
14:33
Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за мошенничество гражданина ИранаПроисшествия
14:23
Аудиовизуальный совет аннулировал лицензию для Neftçi TVИндивидуальные
14:16
Немецкий клуб отказался от открытой тренировки в Баку перед матчем с "Карабахом"Футбол
14:09
Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминацииМедиа
14:08
Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие СирииДругие страны
14:07
Глава МИД Чехии находится с визитом в УкраинеВ регионе
14:05