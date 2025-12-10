İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Astarada iki balıqçı itkin düşüb

    Hadisə
    • 10 dekabr, 2025
    • 10:34
    Astarada iki balıqçı itkin düşüb

    Xəzər dənizində iki balıqçı itkin düşüb.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onlar Astara rayonunun Şahağac kəndindən balıq tutmaq üçün dənizə çıxıb və geri qayıtmayıblar.

    Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunub və aidiyyəti qurumlar məlumatlandırılıb.

    Balıqçı Astara Fövqəladə Hallar Nazirliyi
    В Астаре пропали двое рыбаков, МЧС ведет поиски

    Son xəbərlər

    10:46

    Dövlət Agentliyinin rəisi: "Sənaye risklərinin strukturu yenidən formalaşır"

    Sənaye
    10:45

    Adil Kərimli: Mədəniyyətlə bağlı yeni yanaşmalar hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    10:42

    Kamboca Tailanda raket zərbəsi endirib

    Digər ölkələr
    10:41
    Foto

    İstanbulda Azərbaycanın rəsmi turizm nümayəndəliyi açılıb

    Turizm
    10:40

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın səkkiz boksçusu 1/4 finalda mübarizə aparacaq

    Fərdi
    10:40

    FHN yağıntılı havaya görə əhaliyə müraciət edib

    Ekologiya
    10:34

    Astarada iki balıqçı itkin düşüb

    Hadisə
    10:31

    Bakıda 8-ci mərtəbədən yıxılan kişi ölüb

    Hadisə
    10:29

    Polşa Ukraynaya "MiQ-29" qırıcıları verməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti