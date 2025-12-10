Astarada iki balıqçı itkin düşüb
Hadisə
- 10 dekabr, 2025
- 10:34
Xəzər dənizində iki balıqçı itkin düşüb.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onlar Astara rayonunun Şahağac kəndindən balıq tutmaq üçün dənizə çıxıb və geri qayıtmayıblar.
Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunub və aidiyyəti qurumlar məlumatlandırılıb.
