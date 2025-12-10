В Астаре пропали двое рыбаков, ведутся поиски
- 10 декабря, 2025
- 10:45
В Астаринском районе в акватории Каспийского моря пропали двое рыбаков.
Как сообщает южное бюро Report, к поисковым работам привлечены водолазы-спасатели МЧС.
Рыбаки вышли в море для ловли рыбы в районе села Шахагадж, поиски продолжаются.
