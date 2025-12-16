Венгрия подписала контракт на поставку американского СПГ

Венгрия подписала пятилетний контракт на закупку американского сжиженного природного газа (СПГ) объемом 0,4 млрд кубометров в год.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в социальных сетях.

"Это означает, что в течение следующих пяти лет в венгерскую энергосистему будет поставлено в общей сложности 2 миллиарда кубометров сжиженного газа американского происхождения, чего никогда ранее не происходило", - написал он.

Сийярто подчеркнул, что такая диверсификация поставок позволит Венгрии закупать энергоносители из разных источников и по различным маршрутам, обеспечивая более выгодные и низкие цены.

Министр отметил, что это решение соответствует интересам Венгрии, так как позволяет сохранить результаты политики снижения коммунальных тарифов и обеспечивать самые низкие счета за энергию в Европе.