Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Венгрия подписала контракт на поставку американского СПГ

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 19:37
    Венгрия подписала контракт на поставку американского СПГ

    Венгрия подписала пятилетний контракт на закупку американского сжиженного природного газа (СПГ) объемом 0,4 млрд кубометров в год.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в социальных сетях.

    "Это означает, что в течение следующих пяти лет в венгерскую энергосистему будет поставлено в общей сложности 2 миллиарда кубометров сжиженного газа американского происхождения, чего никогда ранее не происходило", - написал он.

    Сийярто подчеркнул, что такая диверсификация поставок позволит Венгрии закупать энергоносители из разных источников и по различным маршрутам, обеспечивая более выгодные и низкие цены.

    Министр отметил, что это решение соответствует интересам Венгрии, так как позволяет сохранить результаты политики снижения коммунальных тарифов и обеспечивать самые низкие счета за энергию в Европе.

    Венгрия США Петер Сийярто сжиженный природный газ СПГ энергетика контракт
    Macarıstan ABŞ-dən mayeləşdirilmiş təbii qaz tədarükü üzrə müqavilə imzalayıb

    Последние новости

    20:44
    Фото

    Россия вернула на родину 15 граждан Украины

    Другие страны
    20:43

    Депутат: Вещества в электронных сигаретах наносят необратимый вред легким

    Внутренняя политика
    20:26
    Фото

    В Эр-Рияде состоялся обмен мнениями по подготовке к форуму WUF13 в Баку

    Внешняя политика
    20:08

    Азербайджан и Молдова обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    19:54

    ООН: При ударах дронов в Судане погибли более 100 мирных жителей

    Другие страны
    19:38
    Фото

    Азербайджан и Израиль обсудили расширение экономического сотрудничества

    Бизнес
    19:37

    Венгрия подписала контракт на поставку американского СПГ

    Другие страны
    19:27

    Турецкая армия в течение года уничтожила более 300 укрытий террористов

    В регионе
    19:17
    Фото

    Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершено

    Происшествия
    Лента новостей