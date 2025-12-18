Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Telegraph: Британские компании страхуют заходящие в Венесуэлу танкеры

    Британские компании страхуют танкеры, заходящие в порты Венесуэлы, вопреки санкциям США, что может вызвать дипломатический скандал между Лондоном и Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

    Согласно изданию, три танкера Kelly, Rene и Marbella были замечены при загрузке нефти с основного венесуэльского терминала в порту Пуэрто-Хосе. Отмечается, что все эти суда застрахованы британской компанией West of England P&I Club.

