Telegraph: Британские компании страхуют заходящие в Венесуэлу танкеры

Британские компании страхуют танкеры, заходящие в порты Венесуэлы, вопреки санкциям США, что может вызвать дипломатический скандал между Лондоном и Вашингтоном.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Согласно изданию, три танкера Kelly, Rene и Marbella были замечены при загрузке нефти с основного венесуэльского терминала в порту Пуэрто-Хосе. Отмечается, что все эти суда застрахованы британской компанией West of England P&I Club.