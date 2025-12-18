Telegraph: Британские компании страхуют заходящие в Венесуэлу танкеры
- 18 декабря, 2025
- 05:15
Британские компании страхуют танкеры, заходящие в порты Венесуэлы, вопреки санкциям США, что может вызвать дипломатический скандал между Лондоном и Вашингтоном.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Согласно изданию, три танкера Kelly, Rene и Marbella были замечены при загрузке нефти с основного венесуэльского терминала в порту Пуэрто-Хосе. Отмечается, что все эти суда застрахованы британской компанией West of England P&I Club.
