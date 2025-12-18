KİV: Britaniya şirkətləri Venesuelaya gedən tankerləri sığortalayır
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 05:23
Böyük Britaniya şirkətləri ABŞ-nin sanksiyalarına baxmayaraq, Venesuela limanlarına gələn tankerləri sığortalayır ki, bu da London və Vaşinqton arasında diplomatik qalmaqala səbəb ola bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Daily Telegraph" xəbər verib.
Nəşrin məlumatına görə, üç tanker – "Kelly", "Rene" və "Marbella" Venesuelanın Puerto-Xose limanındakı əsas terminalından neft yükləyərkən aşkar edilib. Qeyd olunur ki, gəmilərin hamısı Britaniya şirkəti "West of England P&I Club" tərəfindən sığortalanıb.
Son xəbərlər
05:23
KİV: Britaniya şirkətləri Venesuelaya gedən tankerləri sığortalayırDigər ölkələr
05:05
Panama sahillərində 5,4 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
04:31
Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda BMT TŞ-nin iclasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edibDigər ölkələr
04:19
ABŞ Nümayəndələr Palatası Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı qətnaməni rədd edibDigər ölkələr
03:39
Venesuela Ordusu ABŞ-ni hərbi müdaxilə təhdidində və nefti ələ keçirmək cəhdində ittiham edibDigər ölkələr
03:22
Ursula Fon der Lyayen: Aİ-nin genişlənməsi strateji seçimdirDigər ölkələr
02:54
Türkiyədə silahlı insident zamanı bir futbolçu və daha iki nəfər yaralanıbRegion
02:49
Venesuela Trampın təhdidlərinə cavab olaraq tankerlər üçün hərbi müşayiət tətbiq edibDigər ölkələr
02:11