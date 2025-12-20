Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции в январе–сентябре текущего года составили $288,613 млн, что на 64,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме зарубежных инвестиций увеличилась с 12,7% до 14,2%.

В то же время за 9 месяцев объем прямых инвестиций Турции в экономику Азербайджана составил $911,956 млн, что практически соответствует показателю за аналогичный период 2024 года.

При этом доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций за отчетный период снизилась с 20,2% до 19,3%.