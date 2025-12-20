Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%

    Финансы
    • 20 декабря, 2025
    • 16:31
    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции в январе–сентябре текущего года составили $288,613 млн, что на 64,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме зарубежных инвестиций увеличилась с 12,7% до 14,2%.

    В то же время за 9 месяцев объем прямых инвестиций Турции в экономику Азербайджана составил $911,956 млн, что практически соответствует показателю за аналогичный период 2024 года.

    При этом доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций за отчетный период снизилась с 20,2% до 19,3%.

    Турция инвестиции прямые инвестиции финансы экономика
    Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 65 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan boosts direct investment in Türkiye in January–September

    Последние новости

    16:47

    В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие

    Происшествия
    16:46

    Эрдоган: Экспорт оборонпрома Турции вырос на 30%

    Другие страны
    16:38

    Рассекречены правила рождественского ужина в Белом доме

    Это интересно
    16:35

    Турция передала Пакистану второй из четырех обещанных корветов MILGEM

    Другие страны
    16:31

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%

    Финансы
    16:22

    ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в Сирии

    Другие страны
    16:01

    Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в российскую экономику более чем на 42%

    Финансы
    15:44

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    Лента новостей