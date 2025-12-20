Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%
Финансы
- 20 декабря, 2025
- 16:31
Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции в январе–сентябре текущего года составили $288,613 млн, что на 64,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме зарубежных инвестиций увеличилась с 12,7% до 14,2%.
В то же время за 9 месяцев объем прямых инвестиций Турции в экономику Азербайджана составил $911,956 млн, что практически соответствует показателю за аналогичный период 2024 года.
При этом доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций за отчетный период снизилась с 20,2% до 19,3%.
Последние новости
16:47
В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшиеПроисшествия
16:46
Эрдоган: Экспорт оборонпрома Турции вырос на 30%Другие страны
16:38
Рассекречены правила рождественского ужина в Белом домеЭто интересно
16:35
Турция передала Пакистану второй из четырех обещанных корветов MILGEMДругие страны
16:31
Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%Финансы
16:22
ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в СирииДругие страны
16:01
Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:53
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в российскую экономику более чем на 42%Финансы
15:44