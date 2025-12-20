Турция передала Пакистану второй из четырех обещанных корветов MILGEM

Турция передала Пакистану второй из четырех корветов MILGEM в рамках подписанного в 2018 году оборонного контракта.

Как передает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что согласно соглашению, первые два корвета должны были быть построены в Стамбуле - на военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard.

"Первый корабль "PNS Babür" мы передали Пакистану 24 мая 2024 года. Сегодня мы передаем "PNS Hayber", который успешно прошел все испытания. Третий и четвертый корветы в рамках проекта будут построены на верфи пакистанском в Карачи. Передача третьего корабля "PNS Bedir" планируется в июне 2026 года, а четвертого корабля "PNS Tarık" – в первом квартале 2027 года", - сказал он.

Напомним, в 2018 году турецкая проектно-конструкторская государственная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) выиграла тендер ВМС Пакистана и по полученному контракту должна поставить пакистанскому флоту четыре корвета турецкого проекта MILGEM. Церемония подписания соответствующего контракта состоялась в тот же день в Равалпинди.