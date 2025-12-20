Türkiyə bu gün "Hızır Reis" sualtı qayığını xidmətə verir
- 20 dekabr, 2025
- 16:56
Türkiyədə bu gün "Hızır Reis" sualtı qayığı xidmətə verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib.
"Bu gün havadan asılı olmayan hərəkət sistemi və inkişaf etmiş solar imkanları ilə səssiz dərinliklərin milli keşikçisi olacaq "Hızır Reis" sualtı qayığımızı xidmətə veririk. Bununla yanaşı, istismara qəbul etdiyimiz yeni tip desant gəmimiz Ç-159-dur. Bu platforma həm hərbi əməliyyatlarda, həm də sülh dövründə humanitar yardım əməliyyatlarında fırtınalı sularda xidmət göstərəcək", - o əlavə edib.
Türkiyə Prezidenti Pakistanla 2018-ci ildə imzalanmış 4 ədəd MİLGEM gəmisinin inşası üzrə müqavilədən də söz açaraq qeyd edib ki, bu çərçivədə ilk gəmini - "PNS Babür"ü 2024-cü il mayın 24-də Pakistana təhvil veriblər:
"Bu gün isə bütün sınaq və təcrübə mərhələlərini uğurla tamamlamış "PNS Hayber"in təhvilini həyata keçiririk. Layihənin 3-cü və 4-cü gəmiləri Kəraçi Gəmiqayırma Zavodunda inşa olunur. 3-cü gəmi "PNS Bedir"in 2026-cı ilin iyun ayının sonuna, 4-cü gəmi "PNS Tarık"ın isə 2027-ci ilin birinci rübündə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Ən son texnologiyalarla təchiz edilmiş bu gəmilərin qardaş Pakistan donanmasına indidən xeyirli-uğurlu olmasını arzulayıram. Kökü ortaq tariximizin dərinliklərinə uzanan, əsrlər boyu sınaqlardan keçərək bu günlərə çatan Türkiyə–Pakistan dostluğu, qiyamətə qədər davam edəcək, inkişaf edəcək və güclənəcək".