ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в Сирии
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 16:22
Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по целям "Исламского государства" на юге Сирии в рамках ночной операции под руководством США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.
В своем заявлении иорданская армия сообщила, что присоединилась к операции, "чтобы предотвратить использование экстремистскими организациями этих районов в качестве плацдармов для угрозы безопасности соседних с Сирией стран".
