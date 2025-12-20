ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в Сирии

Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по целям "Исламского государства" на юге Сирии в рамках ночной операции под руководством США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

В своем заявлении иорданская армия сообщила, что присоединилась к операции, "чтобы предотвратить использование экстремистскими организациями этих районов в качестве плацдармов для угрозы безопасности соседних с Сирией стран".