    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 16:22
    ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в Сирии

    Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по целям "Исламского государства" на юге Сирии в рамках ночной операции под руководством США.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

    В своем заявлении иорданская армия сообщила, что присоединилась к операции, "чтобы предотвратить использование экстремистскими организациями этих районов в качестве плацдармов для угрозы безопасности соседних с Сирией стран".

    İordaniya HHQ Suriyada İŞİD-in hədəflərinə zərbələr endirib
    Jordanian Air Force strikes Islamic State targets in Syria

