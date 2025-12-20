İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İordaniya HHQ Suriyada İŞİD-in hədəflərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 16:43
    İordaniya HHQ Suriyada İŞİD-in hədəflərinə zərbələr endirib

    İordaniya Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) ABŞ-nin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən gecə əməliyyatı çərçivəsində Suriyanın cənubunda "İslam Dövləti"nin hədəflərinə zərbələr endirib.

    Bu barədə "Report" "The Times of Israel"ə istinadən məlumat verib.

    İordaniya ordusu verdiyi bəyanatda bildirib ki, ekstremist təşkilatların Suriya ilə qonşu ölkələrin təhlükəsizliyinə təhdid yaratmaq üçün bu ərazilərdən meydan kimi istifadə etməsinin qarşısını almaq məqsədilə bu əməliyyata qoşulub.

    İordaniya HHQ Suriya İŞİD
    ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в Сирии
    Jordanian Air Force strikes Islamic State targets in Syria

