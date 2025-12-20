İordaniya HHQ Suriyada İŞİD-in hədəflərinə zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 16:43
İordaniya Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) ABŞ-nin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən gecə əməliyyatı çərçivəsində Suriyanın cənubunda "İslam Dövləti"nin hədəflərinə zərbələr endirib.
Bu barədə "Report" "The Times of Israel"ə istinadən məlumat verib.
İordaniya ordusu verdiyi bəyanatda bildirib ki, ekstremist təşkilatların Suriya ilə qonşu ölkələrin təhlükəsizliyinə təhdid yaratmaq üçün bu ərazilərdən meydan kimi istifadə etməsinin qarşısını almaq məqsədilə bu əməliyyata qoşulub.
