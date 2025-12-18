Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительно активизировать работу по лишению гражданства натурализованных американцев.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

    По ее сведениям, 16 декабря в отделения Службы гражданства и иммиграции США были направлены инструкции с требованием ежемесячно в 2026 году передавать в Управление по иммиграционным судебным разбирательствам при министерстве юстиции от 100 до 200 дел о денатурализации. При этом, согласно данным Минюста США, с 2017 года было передано лишь 120 таких дел, отмечает газета.

    Издание напоминает, что по федеральному законодательству США денатурализация возможна "лишь в случае мошенничества при подаче документов на гражданство или в ограниченном числе иных случаев", в то же время администрация Трампа долгое время "устраняла лазейки в американской иммиграционной системе" и вводила дополнительные ограничения для желающих въехать в страну. В результате ужесточения иммиграционной политики могут пострадать люди, допустившие непреднамеренные ошибки при подаче заявлений на получение гражданства, предупреждает The New York Times.

    KİV: ABŞ amerikalıların vətəndaşlıqdan çıxarılması təcrübəsini genişləndirmək istəyir

