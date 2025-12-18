KİV: ABŞ amerikalıların vətəndaşlıqdan çıxarılması təcrübəsini genişləndirmək istəyir
- 18 dekabr, 2025
- 05:59
ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyası vətəndaşlıq almış bəzi şəxslərin vətəndaşlığından məhrum edilməsi işini əhəmiyyətli dərəcədə fəallaşdırmağı planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The New York Times" (NYT) xəbər verib.
Məlumata görə, dekabrın 16-da ABŞ-nin Vətəndaşlıq və Miqrasiya Xidmətləri ofislərinə 2026-cı ildən başlayaraq ayda 100-200 vətəndaşlıqdan çıxarma işini Ədliyyə Nazirliyinin İmmiqrasiya Məhkəmə Təqibləri İdarəsinə təqdim etmələri tələb olunan təlimatlar göndərilib. Lakin Ədliyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə, 2017-ci ildən bəri yalnız 120 belə iş göndərilib.
Nəşr qeyd edir ki, ABŞ-nin federal qanunvericiliyinə əsasən, vətəndaşlıqdan çıxarma yalnız saxta vətəndaşlıq müraciətləri və ya məhdud sayda digər hallarda mümkündür. Bu arada, Tramp administrasiyası uzun müddətdir ki, ABŞ immiqrasiya sistemindəki boşluqları aradan qaldırıb və ölkəyə daxil olmaq istəyənlərə əlavə məhdudiyyətlər tətbiq edib. "The New York Times" xəbərdarlıq edir ki, vətəndaşlıq üçün müraciət edərkən bilmədən səhv edən insanlar immiqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi nəticəsində əziyyət çəkə bilərlər.