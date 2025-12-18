Zelenski: ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda irəliləyiş var
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 18:08
Ukrayna Birləşmiş Ştatlarla sülh planı üzrə danışıqlarda irəliləyiş əldə edir.
"Report" Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski Brüsseldə jurnalistlərə bildirib.
O hesab edir ki, Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında görüşlərin tezliyi də danışıqlarda irəliləyişin göstəricisidir.
V.Zelenski Rusiyanın təcavüzünün təkrarlanacağı halda Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində ABŞ-nin hərəkət alqoritmi barədə ətraflı cavab ala bilmədiyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
18:56
Foto
Azərbaycan və Polşa arasında hərbi tibb sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunubHərbi
18:51
Pezeşkian: İran atom bombası hazırlamağı planlaşdırmırRegion
18:45
Əraqçi: İran və Rusiya əməkdaşlığı artırmaqla Qərbin sanksiyalarına cavab vermək istəyirRegion
18:41
Ukrayna nümayəndələri danışıqlar aparmaq üçün Floridaya gedəcəklərDigər ölkələr
18:26
Gələn il ABŞ-nin bir sıra ictimai-siyasi xadimi Azərbaycana gələcəkXarici siyasət
18:26
Azərbaycan millisinin voleybolçusu: "Avropa Liqasına çox ciddi hazırlaşacağıq"Komanda
18:19
Foto
Mətbuat Şurasının Dil Komissiyasının tərkibi müəyyənləşibMedia
18:16
Foto
Dövlət Komitəsinin sədri ABŞ-nin Azərbaycandakı Müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşübDin
18:08