    Zelenski: ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 18:08
    Zelenski: ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda irəliləyiş var

    Ukrayna Birləşmiş Ştatlarla sülh planı üzrə danışıqlarda irəliləyiş əldə edir.

    "Report" Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski Brüsseldə jurnalistlərə bildirib.

    O hesab edir ki, Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında görüşlərin tezliyi də danışıqlarda irəliləyişin göstəricisidir.

    V.Zelenski Rusiyanın təcavüzünün təkrarlanacağı halda Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində ABŞ-nin hərəkət alqoritmi barədə ətraflı cavab ala bilmədiyini vurğulayıb.

    Volodimir Zelenski ABŞ Sülh planı
    Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с США по мирному плану с РФ
    Zelenskyy reports progress in peace plan talks with US

