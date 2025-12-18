Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с США по мирному плану с РФ

    У Украины есть прогресс в переговорах с Соединенными Штатами Америки по мирному плану.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Брюсселе.

    По мнению президента, частота встреч украинской и американской делегаций тоже является показателем прогресса в переговорах.

    "Пока что я это так воспринимаю. Возможно, здесь больше оптимизма, чем реализма, но у нас такие реалии. Мы живем тем, что мы боремся за себя и считаем, что нам все удастся", - добавил глава государства.

    Зеленский подчеркнул, что пока не смог получить развернутый ответ "об алгоритме действий США в рамках гарантий безопасности Украине на случай повторной агрессии РФ".

    Владимир Зеленский США Украина переговоры мирный план российско-украинская война
    Zelenski: ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda irəliləyiş var
    Zelenskyy reports progress in peace plan talks with US

