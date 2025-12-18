Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с США по мирному плану с РФ

У Украины есть прогресс в переговорах с Соединенными Штатами Америки по мирному плану.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Брюсселе.

По мнению президента, частота встреч украинской и американской делегаций тоже является показателем прогресса в переговорах.

"Пока что я это так воспринимаю. Возможно, здесь больше оптимизма, чем реализма, но у нас такие реалии. Мы живем тем, что мы боремся за себя и считаем, что нам все удастся", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что пока не смог получить развернутый ответ "об алгоритме действий США в рамках гарантий безопасности Украине на случай повторной агрессии РФ".