Zelenski: Maliyyə yardımı almasaq, dron istehsalını azaltmalı olacağıq
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 17:54
Ukrayna 2026-cı ilin yazına qədər Avropa İttifaqından (Aİ) maliyyə yardımı almazsa, dronların istehsalını azaltmalı olacaq.
"Report"un yerli KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Avropa Şurasının iclasının keçirildiyi Brüsseldə mətbuat konfransında bildirib.
"Əgər müvafiq tranş alınmazsa, Ukraynada dronların istehsalı dəfələrlə azalacaq", - ölkə Prezidenti qeyd edib.
V.Zelenski vurğulayıb ki, Ukraynanın tərəfdaşları ölkəyə maliyyə yardımı ilə bağlı yekun qərarı 2025-ci ilin sonuna qədər qəbul edə bilərlər.
Qeyd edək ki, Aİ 2026-2027-ci illərdə Ukraynaya 90 milyard avro ayırmağı planlaşdırır.
