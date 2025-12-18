Zelenski: Maliyyə yardımı almasaq, dron istehsalını azaltmalı olacağıq

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 17:54
    Ukrayna 2026-cı ilin yazına qədər Avropa İttifaqından (Aİ) maliyyə yardımı almazsa, dronların istehsalını azaltmalı olacaq.

    "Report"un yerli KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Avropa Şurasının iclasının keçirildiyi Brüsseldə mətbuat konfransında bildirib.

    "Əgər müvafiq tranş alınmazsa, Ukraynada dronların istehsalı dəfələrlə azalacaq", - ölkə Prezidenti qeyd edib.

    V.Zelenski vurğulayıb ki, Ukraynanın tərəfdaşları ölkəyə maliyyə yardımı ilə bağlı yekun qərarı 2025-ci ilin sonuna qədər qəbul edə bilərlər.

    Qeyd edək ki, Aİ 2026-2027-ci illərdə Ukraynaya 90 milyard avro ayırmağı planlaşdırır.

    Зеленский: Украина сократит производство дронов при отсутствии финансовой помощи ЕС
    Zelenskyy says Ukraine will cut drone production without EU funding

