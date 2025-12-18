Зеленский: Украина сократит производство дронов при отсутствии финансовой помощи ЕС

Украине придется сократить производство дронов, если до весны 2026 года она не получит финансирование от Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если не поступит соответствующий транш, то в Украине будет снижено в разы производство дронов", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Брюсселе, где проходит заседание Европейского совета.

По его словам, также уменьшатся и дальнобойные украинские возможности.

Президент подчеркнул, что партнеры Украины могут принять финальное решение о финансовой помощи Украине уже до конца 2025 года.

Зеленский добавил, что в случае, если конфликт Украины и России удастся завершить, то полученные от ЕС деньги будут потрачены на послевоенное восстановление страны.

Отметим, что ЕС планирует предоставить Украине 90 млрд евро в 2026-2027гг. Это покроет 2/3 потребностей Украины во внешнем финансировании на следующие два года.