Gələn il ABŞ-nin bir sıra ictimai-siyasi xadimi Azərbaycana gələcək

    Xarici siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 18:26
    ABŞ-nin bir sıra ictimai-siyasi xadimi Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı Müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədovla görüşündə məlumat verib.

    O, gələn il ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin daha da dinamik inkişaf edəcəyini, bir sıra ictimai-siyasi xadimlərin Azərbaycana səfərlərinin planlaşdırıldığını qeyd edib.

    ABŞ Azərbaycan Emi Karlon ictimai-siyasi xadim
    US public and political figures to visit Azerbaijan

