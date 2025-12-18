Gələn il ABŞ-nin bir sıra ictimai-siyasi xadimi Azərbaycana gələcək
Xarici siyasət
- 18 dekabr, 2025
- 18:26
ABŞ-nin bir sıra ictimai-siyasi xadimi Azərbaycana səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı Müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədovla görüşündə məlumat verib.
O, gələn il ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin daha da dinamik inkişaf edəcəyini, bir sıra ictimai-siyasi xadimlərin Azərbaycana səfərlərinin planlaşdırıldığını qeyd edib.
Son xəbərlər
18:56
Foto
Azərbaycan və Polşa arasında hərbi tibb sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunubHərbi
18:51
Pezeşkian: İran atom bombası hazırlamağı planlaşdırmırRegion
18:45
Əraqçi: İran və Rusiya əməkdaşlığı artırmaqla Qərbin sanksiyalarına cavab vermək istəyirRegion
18:41
Ukrayna nümayəndələri danışıqlar aparmaq üçün Floridaya gedəcəklərDigər ölkələr
18:26
Gələn il ABŞ-nin bir sıra ictimai-siyasi xadimi Azərbaycana gələcəkXarici siyasət
18:26
Azərbaycan millisinin voleybolçusu: "Avropa Liqasına çox ciddi hazırlaşacağıq"Komanda
18:19
Foto
Mətbuat Şurasının Dil Komissiyasının tərkibi müəyyənləşibMedia
18:16
Foto
Dövlət Komitəsinin sədri ABŞ-nin Azərbaycandakı Müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşübDin
18:08