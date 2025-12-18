WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Cüdo üzrə 17 yaşadək yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi start götürüb

    Komanda
    • 18 dekabr, 2025
    • 20:01
    Cüdo üzrə 17 yaşadək yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi start götürüb

    Cüdo üzrə 17 yaşadək yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi start götürüb.

    "Report"un məlumatına görə, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan yarışın ilk günündə 177 cüdoçu 6 çəki dərəcəsində mübarizə aparıb.

    Qızlar arasında 40 kq, 52 kq, 70 kq; oğlanlarda isə 50 kq, 66 kq və 90 kq çəki dərəcələrində mükafatçılar müəyyənləşib.

    Qeyd edək ki, dörd gün davam edəcək ölkə birinciliyinə 89 klub və idman cəmiyyətindən 495 cüdoçu qatılıb.

    İlk günün mükafatçı:

    Qızlar

    40 kq

    1. Sofiya Bıkova (ACF)

    2. Ayan Muradova (Şəki)

    3. Zəhra Quliyeva (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    3. Ləman Niftəliyeva (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    52 kq

    1. Tövsiyyə Babayeva (Qəbələ Bakı)

    2. Yağmur Əhmədzadə (Neftçi Sumqayıt)

    3. Məleykə Mürsəliyeva (Neftçi Sumqayıt)

    3. Nərmin Ağamirzəzadə (RKİM)

    70 kq

    1. Fidan Cəlilli (RKİM)

    2. Məsumə Məmmədli (Judo Club 2012)

    3. Rəna Əhmədova (Qəbələ İK şəhər)

    3. Sümeyya Nuriyeva (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

    Oğlanlar

    50 kq

    1. Nihad Ağayev (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    2. Anar Mirzoev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Rəvan Məmmədli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Rza Ayvazlı (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    66 kq

    1. Elgün Ələkbərov (FHN İSK)

    2. Zaməddin Bağırov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    3. Sənan Piriyev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Elgün Səfərov (Mingəçevir UGİM)

    90 kq

    1. Nurəddin Əliyev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Ömər Axundov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

    3. Nazim Ağayev (FHN İSK)

    3. Saleh Rzayev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

