WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Tusk: Aİ Ukraynanın Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına maliyyələşdirilməsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 19:46
    Tusk: Aİ Ukraynanın Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına maliyyələşdirilməsini nəzərdən keçirir

    Avropa İttifaqı (Aİ) liderləri 2026-2027-ci illərdə Ukraynanın dondurulmuş Rusiya aktivləri hesabına maliyyələşdirilməsini təmin etmək imkanını nəzərdən keçirmək barədə razılığa gəliblər.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Polşanın Baş naziri Donald Tusk Aİ sammiti çərçivəsində açıqlayıb.

    "Biz irəliləyişə çalışırıq və Rusiya aktivlərinin Ukraynaya istifadəsi Avropa üçün faydalı olardı. Lakin bir sıra ölkələr öz maraqlarını maksimum qorumağa çalışacaq", – Tusk bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Aİ ölkələri ümumi niyyətlərini – Rusiya aktivlərinin Ukrayna üçün istifadəsini bəyan ediblər və bu fikirdən imtina ehtimalı azdır.

    Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynaya təcavüzündən sonra Avropada dondurulmuş 210 milyard avro aktivin 185 milyardı Belçikanın "Euroclear" depozitarisində saxlanılır. Brüssel bu vəsaitlərin Aİ planının icrası üçün istifadəsinə razılıq verəcəyi halda Rusiya tərəfdən hüquqi nəticələr doğuracağından ehtiyatlanır.

    Donald Tusk Avropa İttifaqı Ukrayna Dondurulmuş aktivlər
    Туск: ЕС прорабатывает финансирование Украины за счет замороженных активов РФ
    EU leaders agree to work on using Russian assets for loan for Ukraine, Tusk says

    Son xəbərlər

    20:31

    Lukaşenko ABŞ ilə böyük sövdələşmənin mümkün olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    20:27

    "Terrorsuz Türkiyə" ilə bağlı hesabat Ərdoğana təqdim edilib

    Region
    20:23

    Davud Rüstəmov: "Kiberhücumların kritik infrastrukturlara keçməməsi üçün preventiv tədbirlər görülür"

    İKT
    20:20
    Foto

    Leyla Əliyeva ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:17
    Foto

    Vilayət Eyvazov yenidən Atıcılıq Federasiyasının prezidenti seçilib

    İdman
    20:07

    Uitkoff Qətər, Misir və Türkiyə nümayəndələri ilə Qəzza üzrə razılaşmaları müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    20:01
    Foto

    Cüdo üzrə 17 yaşadək yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi start götürüb

    Komanda
    19:46

    Tusk: Aİ Ukraynanın Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına maliyyələşdirilməsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    19:41

    Qaxda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti