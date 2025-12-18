Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Туск: ЕС прорабатывает финансирование Украины за счет замороженных активов РФ

    • 18 декабря, 2025
    • 19:37
    Туск: ЕС прорабатывает финансирование Украины за счет замороженных активов РФ

    Лидеры Евросоюза договорились проработать возможность финансирования Украины в 2026-2027 годах за счет замороженных российских активов.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск в рамках саммита ЕС.

    "Мы, безусловно, стремимся к прорыву и использование российских активов для Украины было бы оправдано и полезно для Европы, однако ряд стран будут стараться максимально защитить свои интересы", - сказал он.

    По словам Туска, страны ЕС выразили общее намерение использовать российские активы для Украины и вряд ли от него откажутся.

    Из €210 млрд российских активов, замороженных в Европе после вторжения РФ в Украину в 2022 году, €185 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель опасается юридических последствий со стороны России, если согласится предоставить средства для реализации плана ЕС.

    "Нам предстоит еще много часов технических обсуждений, так как страны, находящиеся под наибольшим риском финансовых мер со стороны России, прежде всего Бельгия, требуют гарантий", - добавил Туск.

    Дональд Туск Польша Украина замороженные российские активы Евросоюз финансирование
    Tusk: Aİ Ukraynanın Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına maliyyələşdirilməsini nəzərdən keçirir
    EU leaders agree to work on using Russian assets for loan for Ukraine, Tusk says

