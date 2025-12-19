Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии

    В Баку завершается реставрация крыши исторического дома

    Другие
    • 19 декабря, 2025
    • 11:08
    В Баку завершается реставрация крыши исторического дома

    В Баку близится к завершению реставрационный проект по восстановлению крыши жилого дома, включенного в список архитектурных памятников местного значения.

    Как сообщили Report в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры, в настоящее время специалисты устраняют проблемы, возникшие в процессе реставрации жилого дома, расположенного в Насиминском районе по улице Салатын Аскеровой, 213.

    "Крыша здания реставрируется в соответствии с архитектурными особенностями исторического памятника, обеспечивается структурная устойчивость и устраняются риски для проживания. Ремонтные работы на крыше близки к завершению", - отметили в ведомстве.

    Напомним, что в связи со строительством нового жилого здания вблизи указанного исторического памятника был выявлен факт грубого нарушения требований утвержденного проекта со стороны ООО "VEST PARK" при проведении ремонтно-восстановительных работ на памятнике с инвентарным номером 3146.

    Согласно утвержденному проекту, предусматривались работы по усилению фундамента здания, проведение реставрации фасадной части, во внутреннем дворе и на крыше.

    Однако вместо предусмотренного проектом кровельного покрытия (рубероид) была установлена конструкция из металлочерепицы. Кроме того, на крыше были закрыты дымовые и вентиляционные трубы, а установленные дополнительные конструкции создали угрозу устойчивости здания.

    В связи с выявленными нарушениями Государственная служба приостановила ремонтно-восстановительные работы и применила административные меры в отношении компании. С целью возвращения кровельного покрытия исторического памятника к первоначальному виду была демонтирована кровля, установленная с нарушением проекта. В результате была повреждена часть крыши здания, что создало дополнительные неудобства для жителей в дождливую погоду.

    Bakıda tarixi abidənin damı memarlıq xüsusiyyətlərinə uyğun bərpa edilir

