В Баку завершается реставрация крыши исторического дома

В Баку близится к завершению реставрационный проект по восстановлению крыши жилого дома, включенного в список архитектурных памятников местного значения.

Как сообщили Report в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры, в настоящее время специалисты устраняют проблемы, возникшие в процессе реставрации жилого дома, расположенного в Насиминском районе по улице Салатын Аскеровой, 213.

"Крыша здания реставрируется в соответствии с архитектурными особенностями исторического памятника, обеспечивается структурная устойчивость и устраняются риски для проживания. Ремонтные работы на крыше близки к завершению", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в связи со строительством нового жилого здания вблизи указанного исторического памятника был выявлен факт грубого нарушения требований утвержденного проекта со стороны ООО "VEST PARK" при проведении ремонтно-восстановительных работ на памятнике с инвентарным номером 3146.

Согласно утвержденному проекту, предусматривались работы по усилению фундамента здания, проведение реставрации фасадной части, во внутреннем дворе и на крыше.

Однако вместо предусмотренного проектом кровельного покрытия (рубероид) была установлена конструкция из металлочерепицы. Кроме того, на крыше были закрыты дымовые и вентиляционные трубы, а установленные дополнительные конструкции создали угрозу устойчивости здания.

В связи с выявленными нарушениями Государственная служба приостановила ремонтно-восстановительные работы и применила административные меры в отношении компании. С целью возвращения кровельного покрытия исторического памятника к первоначальному виду была демонтирована кровля, установленная с нарушением проекта. В результате была повреждена часть крыши здания, что создало дополнительные неудобства для жителей в дождливую погоду.