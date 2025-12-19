Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, будет рассмотрен Акт об амнистии

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 12 вопросов, в том числе проект постановления Милли Меджлиса об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

Заседание проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.