Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, будет рассмотрен Акт об амнистии

    Милли Меджлис
    • 19 декабря, 2025
    • 11:18
    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, будет рассмотрен Акт об амнистии

    Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включены 12 вопросов, в том числе проект постановления Милли Меджлиса об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

    Заседание проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

    парламент амнистия повестка заседания Милли Меджлис Сахиба Гафарова
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, Amnistiya aktı müzakirə olunacaq
    Another plenary meeting of Azerbaijan's Milli Majlis kicks off

    Последние новости

    11:45

    В Азербайджане обозначили стратегические направления рыболовства

    АПК
    11:33

    Ильхам Алиев обратился к участникам международного научно-практического конгресса

    Внутренняя политика
    11:32

    Агентство пищевой безопасности призвало граждан к осторожности при покупке алкоголя

    Здоровье
    11:27

    Милли Меджлис примет заявление в ответ на резолюцию Европарламента

    Внешняя политика
    11:24

    В 2025 году освоена почти половина установленной рыбной квоты в Каспийском море

    АПК
    11:18

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, будет рассмотрен Акт об амнистии

    Милли Меджлис
    11:08
    Фото

    В Баку завершается реставрация крыши исторического дома

    Другие
    11:01

    Зеленский поблагодарил страны ЕС за решение о выделении Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    10:51

    Агентство по регулированию энергетики выбирает аудитора

    Финансы
    Лента новостей