    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, Amnistiya aktı müzakirə olunacaq

    Milli Məclis
    • 19 dekabr, 2025
    • 11:00
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, Amnistiya aktı müzakirə olunacaq

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə "Konstitusiya və Suverenlik İli" münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında Milli Məclisin qərar layihəsi daxil olmaqla ümumilikdə 12 məsələ var.

    İclasa Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova sədrlik edir.

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, будет рассмотрен Акт об амнистии
    Another plenary meeting of Azerbaijan's Milli Majlis kicks off

