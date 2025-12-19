Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, Amnistiya aktı müzakirə olunacaq
Milli Məclis
- 19 dekabr, 2025
- 11:00
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə "Konstitusiya və Suverenlik İli" münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında Milli Məclisin qərar layihəsi daxil olmaqla ümumilikdə 12 məsələ var.
İclasa Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova sədrlik edir.
