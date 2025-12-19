Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии
    В Баку пройдет новогодняя ярмарка

    АПК
    • 19 декабря, 2025
    • 10:20
    В Баку пройдет новогодняя ярмарка

    С 20 по 30 декабря в Баку пройдет 8-я новогодняя ярмарка "Из села в город", организованная АО "Аграрные закупки и снабжение".

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, основная цель ярмарки - поддержка выхода на рынок продукции, производимой малыми и средними фермерскими хозяйствами, предоставление фермерам альтернативных каналов сбыта, а также обеспечение жителей города местными и качественными продуктами по доступным ценам в преддверии праздников.

    Согласно информации, в ярмарке примут участие около 80 фермеров из 35 регионов страны, которые представят более 140 видов продукции, выращенной в собственных хозяйствах. Контроль качества реализуемой продукции осуществляет Агентство пищевой безопасности.

    Граждане, у которых возникнут вопросы по качеству продуктов, смогут обратиться в мобильную пищевую лабораторию, действующую на территории ярмарки, и сдать продукцию на анализ.

    Фермеры обеспечиваются торговыми местами на бесплатной основе, им предоставляются прилавки, весы и другое необходимое оборудование. Ярмарка будет функционировать по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 - выход со станции метро "Гянджлик", напротив парка Ататюрка.

    Bakıda "Kənddən şəhərə" Yeni il yarmarkası keçiriləcək

