В Баку пройдет новогодняя ярмарка

С 20 по 30 декабря в Баку пройдет 8-я новогодняя ярмарка "Из села в город", организованная АО "Аграрные закупки и снабжение".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, основная цель ярмарки - поддержка выхода на рынок продукции, производимой малыми и средними фермерскими хозяйствами, предоставление фермерам альтернативных каналов сбыта, а также обеспечение жителей города местными и качественными продуктами по доступным ценам в преддверии праздников.

Согласно информации, в ярмарке примут участие около 80 фермеров из 35 регионов страны, которые представят более 140 видов продукции, выращенной в собственных хозяйствах. Контроль качества реализуемой продукции осуществляет Агентство пищевой безопасности.

Граждане, у которых возникнут вопросы по качеству продуктов, смогут обратиться в мобильную пищевую лабораторию, действующую на территории ярмарки, и сдать продукцию на анализ.

Фермеры обеспечиваются торговыми местами на бесплатной основе, им предоставляются прилавки, весы и другое необходимое оборудование. Ярмарка будет функционировать по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 - выход со станции метро "Гянджлик", напротив парка Ататюрка.