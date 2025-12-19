Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $64

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Энергетика
    • 19 декабря, 2025
    • 10:10
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,47 или 0,74% - до $63,87.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $60,93.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,84 или 0,73% - до $61,77 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    азербайджанская нефть Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollara yaxınlaşıb
    Azeri Light crude rises to $63.87 per barrel

