WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    • 19 dekabr, 2025
    • 09:47
    Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollara yaxınlaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,47 ABŞ dollar və yaxud 0,74 % artaraq 63,87 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin fevral fyuçerslərinin qiyməti 60,93 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,84 ABŞ dolları və yaxud 0,73 % artaraq 61,77 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $64
    Azeri Light crude rises to $63.87 per barrel

    Son xəbərlər

    10:19

    Naxçıvanda 3 mindən çox fermer əkinlərini EKTİS-də bəyan edib

    ASK
    10:15

    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    10:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün bir oyun keçiriləcək

    Komanda
    10:02

    Xalq rəssamı: İş rejimim çox ağırdır, akademiyadan emalatxanaya gələndə maşında yatıram – MÜSAHİBƏ

    İncəsənət
    09:58
    Video

    Sumqayıtda hotel yanır

    Hadisə
    09:49

    Ermənistan XİN rəhbərinin müavini Dövlət Departamentində danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    09:47

    Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    09:40

    Azərbaycan Basketbol Liqası: X turda daha iki görüş baş tutacaq

    Komanda
    09:38

    Bakıda "Kənddən şəhərə" Yeni il yarmarkası keçiriləcək

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti