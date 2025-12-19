Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии
    • 19 декабря, 2025
    • 11:01
    Зеленский поблагодарил страны ЕС за решение о выделении Украине 90 млрд евро

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность лидерам стран ЕС за решение о предоставлении Киеву 90 млрд евро в 2026-2027гг.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети "Х".

    "Я благодарен всем лидерам Евросоюза за решение Совета ЕС (в ночь на 19 декабря - ред.) о предоставлении 90 млрд евро в рамках финансовой поддержки Украины в 2026-2027 годах. Это значительная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость", - отметил президент Украины.

    Он также подчеркнул "важно, чтобы российские активы оставались замороженными и Украина получила гарантию финансовой безопасности на предстоящие годы".

    Zelenski Aİ ölkələrinə Ukraynaya 90 milyard avro ayırdıqlarına görə təşəkkür edib
    Zelenskyy 'gratefull' to all EU leaders for €90B in financial support for Ukraine

