Зеленский поблагодарил страны ЕС за решение о выделении Украине 90 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность лидерам стран ЕС за решение о предоставлении Киеву 90 млрд евро в 2026-2027гг.

Как передает Report, об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Я благодарен всем лидерам Евросоюза за решение Совета ЕС (в ночь на 19 декабря - ред.) о предоставлении 90 млрд евро в рамках финансовой поддержки Украины в 2026-2027 годах. Это значительная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость", - отметил президент Украины.

Он также подчеркнул "важно, чтобы российские активы оставались замороженными и Украина получила гарантию финансовой безопасности на предстоящие годы".