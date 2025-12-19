Зеленский поблагодарил страны ЕС за решение о выделении Украине 90 млрд евро
Другие страны
- 19 декабря, 2025
- 11:01
Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность лидерам стран ЕС за решение о предоставлении Киеву 90 млрд евро в 2026-2027гг.
Как передает Report, об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Я благодарен всем лидерам Евросоюза за решение Совета ЕС (в ночь на 19 декабря - ред.) о предоставлении 90 млрд евро в рамках финансовой поддержки Украины в 2026-2027 годах. Это значительная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость", - отметил президент Украины.
Он также подчеркнул "важно, чтобы российские активы оставались замороженными и Украина получила гарантию финансовой безопасности на предстоящие годы".
