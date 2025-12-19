Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии
    Агентство по регулированию энергетики выбирает аудитора

    Финансы
    • 19 декабря, 2025
    • 10:51
    Агентство по регулированию энергетики выбирает аудитора

    Агентство по регулированию энергетических вопросов при Министерстве энергетики Азербайджана объявило открытый тендер на подготовку финансовой отчетности за 2025 год в соответствии с международными стандартами.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 50 манатов.

    Желающие могут подать заявки до 15 января по адресу агентства: город Баку, Сабаильский район, ул. Узеира Гаджибекова, д. 84, кв.8.

    Предложения будут рассмотрены 15 января в 11:00 по указанному адресу.

    Минэнерго тендер аудит
