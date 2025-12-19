WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    • 19 dekabr, 2025
    • 10:15
    Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun hazırlanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 50 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini yanvarın 15-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyov, ev 84, mənzil 8 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə yanvarın 15-də, saat 11:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Агентство по регулированию энергетики выбирает аудитора

