İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Kanadadan mal əti tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    • 19 dekabr, 2025
    • 14:32
    Azərbaycan Kanadadan mal əti tədarük etməyə başlayıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 39,8 milyon ABŞ dolları dəyərində 9 min 708 ton iribuynuzlu heyvan əti (təzə və ya soyudulmuş, dondurulmuş) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 2 % çox, kəmiyyət olaraq – 0,3 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Ukraynadan 23,2 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 7 % az) 5 min 125 ton (-10 %), Braziliyadan 7,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (+27 %) 2 min 482 ton (+22 %), Belarusdan 4,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (+18 %) 1 min 52 ton (+3 %), Hindistandan 3 milyon ABŞ dolları dəyərində (+43 %) 920 ton (+33 %), Rusiyadan 521 min ABŞ dolları dəyərində (-43 %) 78,1 ton (-48 %) məhsul alıb.

    Bu il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Kanadadan tədarük (0,6 min ABŞ dolları dəyərində 0,03 ton) həyata keçirilib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 12 min ton mal ətinin 59 %-i Ukraynanın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi iribuynuzlu heyvan əti Ukrayna Braziliya Belarus Hindistan Rusiya Kanada

    Son xəbərlər

    14:55

    Qazaxıstan Xəzərin qorunması ilə bağlı dövlətlərarası proqrama start verib

    Ekologiya
    14:53

    Azərbaycan millisinin voleybolçusu: "Avropa Liqasında bütün rəqiblərimiz güclüdür"

    Komanda
    14:49

    Natiq Əliyev: Zərdabinin İçərişəhərdəki abidəsinin yerini dəyişdirmək düzgün deyil

    İncəsənət
    14:49

    Rusiya və Ukrayna arasında hərbçilərin meyitlərinin mübadiləsi olub

    Digər ölkələr
    14:43

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin son söz çıxışları ilə davam etdirilir

    Daxili siyasət
    14:40

    Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə bağlı bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİB-2 - TAM MƏTN

    Xarici siyasət
    14:37

    "Emirates" Dubay və Şarcada onlarla uçuşu ləğv edib

    Digər ölkələr
    14:35

    Azərbaycan klubunun rəsmiləri 4 oyunluq diskvalifikasiya olunub

    Futbol
    14:32

    Azərbaycan Kanadadan mal əti tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti